PRESENTAZIONE A CELENZA DI "PAESE MIO"

Alla presenza del Presidente nazionale dell' Ans (Associazione nazionale sociologi) Pietro Zocconali, sarà presentato il prossimo 30 dicembre, alle ore 18, il Laboratorio “Paese mio” per una sociologia delle micro comunità. L'evento di presentazione, cui seguirà l'insediamento ufficiale a cura del Direttivo nazionale, si terrà presso la sala consiliare di Celenza sul Trigno alla presenza del Sindaco Walter Di Laudo, degli attori sociali del centro trignino, di altri amministratori dei Comuni limitrofi e dei responsabili Ans abruzzesi e molisani degli associati di Energie per le Radici. Sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook di questo portale.

Il Laboratorio sarà un centro di ricerche e studi sulle problematiche delle piccole comunità, con iniziative socioculturali, mediatiche, accademiche e di progettazione locale che è unico nel suo genere, almeno nell' Associazione che ha ritenuto di accettare la richiesta formulata dai Dipartimenti di Abruzzo e Molise. A dirigerlo è stato indicato il Prof. Domenicangelo Litterio, i cui studi sociologici sulle problematiche delle micro comunità (spopolamento, brigantaggio, spoliazione dei servizi sociali e scolastici, ecc…) sono molto noti alla comunità dei sociologi.

Per entrare in concretezza nella ricercazione di cui si occuperà il neo Laboratorio, la sociologa ricercatrice di Unimol, Antonella Golino, ha già chiesto al Prof. Pazzagli (nel cui Dipartimento la stessa collabora) di incontrare Litterio ed i suoi collaboratori.