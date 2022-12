È nata la polisportiva Atletica Velo Club

Il 19 Dicembre si è riunito il direttivo “Velo Club San Salvo”, società Sportiva che si occupa di ciclismo, da questo incontro nasce la convinzione di combinare ciclismo e running, due attività diverse che comunque praticate insieme danno un ottimo risultato sia a livello di articolazioni che muscolarmente, non dimentichiamoci del duathlon (corsa bici corsa) alternativa al triathlon in periodi particolari.

Nasce così l’”Atletica Velo Club San Salvo” e si realizza così il sogno nel cassetto del presidente dell’associazione, Tonino Maggitti. La sua passione per il ciclismo nasce da ragazzino e nell’età adulta, emigrato in Svizzera per lavoro, si iscrive ad un’associazione ciclistica diventandone poi il presidente. Ma il richiamo della sua terra, sempre nel cuore, lo riporta poi a San Salvo nel 1992. Continuano i sui allenamenti in bici, il benessere fisico e psichico sono i suoi obiettivi, che lo portano poi ad iscriversi ad un’associazione ciclistica san salvese. Intanto matura in lui la convinzione di creare un’associazione che rifletta tutta la sua esperienza e secondo le sue linee guida e da questi presupposti, nel 2003 nasce la “Velo Club San Salvo”.

Negli anni i suoi iscritti partiti da due, arrivano a 50. Organizza il “Trofeo Carnevale” che nel 2023 arriverà alla sua 18^ edizione, precisamente il 12 febbraio 2023, con la novità che ci sarà una batteria dedicata alle sole donne e parte dell’incasso sarà devoluto all’Associazione Lory a Colori che si occupa di attività di informazione, sostentamento, prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti affetti da malattie oncologiche.

A breve tutti i dettagli per il tesseramento. Per info contattare il presidente al numero 3349170859.