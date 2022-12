“Aspettando Natale…” a Vasto

Ha avuto positivi riscontri l’evento “Aspettando Natale” organizzato dall’assessorato al Commercio e Scuola, Anna Bosco e dalla Odv Ricoclaun in collaborazione con la Scuola Primaria “G. Spataro” IC1 Vasto, La scuola dell’Infanzia Bianconiglio, la Croce Rossa, l’associazione Amici di Zampa, Vasto Scienza, il movimento ora rispetto per tutti gli animali, l’artista Paola Righi, Teacher Jaklina, Loredana Eventi e tanti altri.

Il clima dalle ore 15 alle ore 19 è stato di grande festa natalizia, di condivisione e solidarietà con le tante bancarelle, i laboratori e attività per bambini, la maxi-tombolata Ricoclaun e tanti piccoli spettacoli organizzati dalle classi quarte della scuola primaria “G. Spataro” IC1 Vasto. I bambini sono stati i veri protagonisti indiscussi della manifestazione, i più piccoli incantati dalla presenza di Babbo Natale, nel suo trono dorato con la scenografia natalizia organizzata dalla odv Ricoclaun, i più grandi hanno potuto realizzare tante attività e laboratori nei vari stand e conoscere meglio le tante associazioni presenti e il senso del loro volontariato. In particolare, nella bancarella della Scuola Primaria “G. Spataro”, i bambini si sono potuti sperimentare nella vendita dei tanti oggettini natalizi realizzati a scuola e della verdura dell’orto sociale scolastico, biologica e a km 0, ma anche nell’esibizione in tanti spettacolini musicali. L’attività più apprezzata è stata la maxi-tombolata Ricoclaun che ha donato tantissimi premi ai bambini con tanti ambo, terne, ecc.

Un grazie all’assessore Anna Bosco, a Loredana Eventi, a tutte le associazioni, scuole, artisti presenti. Un grazie a Tam Comunicazione che ha realizzato con grande professionalità e creatività il trono di Babbo Natale e la scenografia natalizia. Un grazie ai bambini e alle loro famiglie che hanno partecipato con gioia a questa bella manifestazione, la loro presenza gioiosa ha colorato la piazza.