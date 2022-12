Presto i lavori di messa in sicurezza della strada "ex Consorzio Bonifica"

"La strada intercomunale denominata "ex Consorzio Bonifica", di collegamento con le SSPP 107 e 166, di comunicazione dunque tra i Comuni di Colledimacine, Montenerodomo e Pizzoferrato sarà presto oggetto di interventi di messa in sicurezza". Lo rende noto il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che comunica che nei giorni scorsi è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per un importo complessivo di 467mila euro.

L'arteria presenta diversi dissesti e deterioramenti della pavimentazione stradale imputabili principalmente all’usura del manto superficiale che ha comportato anche smottamenti localizzati e cedimenti della fondazione stradale.

"Nostro obiettivo è quello di risolvere tali criticità. Procedere pertanto spediti all'affidamento dei lavori", aggiunge Menna che ringrazia il vicepresidente della Provincia, Arturo Scopino che ha seguito da vicino questa vicenda il cui iter è stato avviato durante la scorsa amministrazione provinciale e ha trovato oggi seguito in quella attuale.

"L'approvazione del progetto definitivo-esecutivo è una buona notizia che accolgo con soddisfazione frutto di un lavoro avviato in precedenza e portato avanti grazie all'operosità degli uffici tecnici e alla volontà dell'attuale amministrazione", evidenzia il vice presidente Scopino che specifica che l’obiettivo "è quello restituire alle comunità e a quanti percorrono quelle arterie, un manto stradale sicuro e percorribile senza il rischio di incorrere in situazioni di pericolo".

"Gli interventi previsti - prosegue e conclude Scopino - riguarderanno il rifacimento del manto stradale laddove maggiormente usurato al fine di eliminare le deformazioni più evidenti, oltre alla pulitura delle cunette e del piano viabile per migliorare il corretto deflusso delle acque meteoriche, unitamente a lavori di brevi tratti di bonifica della massicciata, l'installazione della segnaletica stradale verticale ad integrazione di quella esistente, la realizzazione della segnaletica orizzontale e l'installazione di barriere di sicurezza stradale ad integrazione di quelle esistenti".