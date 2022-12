DOVE VA LA SCUOLA ITALIANA? UNO SGUARDO (NON ISTITUZIONALE) DALL’INTERNO.

“La crisi dell’istruzione, in Italia, dovrebbe essere ormai considerata una condizione intrinseca al sistema scolastico nazionale. Però non se ne parla, o se ne parla solo episodicamente. Come scrive Ernesto Galli Della Loggia «oggi, della scuola, di ciò che essa rappresenta o potrebbe rappresentare, non importa più niente a nessuno. Meno che meno importa alla politica.»

Eppure, la scuola pubblica è stata, in Italia, una questione politica tra le maggiori fino a diventare, dopo l’Unità e fino al fascismo, una vera e propria questione nazionale. Non è un caso se, scorrendo la lista dei ministri della Pubblica Istruzione (e poi dell’Educazione Nazionale) si incontrano i nomi di intellettuali di prima grandezza come Francesco De Sanctis, Benedetto Croce, Giovanni Gentile. Dal secondo dopoguerra, tuttavia, la rilevanza politica dell’istruzione pubblica è andata gradatamente scemando. La scuola non è ormai da tempo una questione nazionale (posto che qualcosa di definibile come “questione nazionale” esista ancora): si confrontino questi nomi con quelli dei ministri omologhi degli ultimi decenni e più ancora degli ultimi anni (“tecnici”, o politici di terz’ordine) e se ne avrà una conferma irrefutabile. La storia della scuola italiana del dopoguerra, scrive Adolfo Scotto di Luzio, è “la storia di una scomparsa”.

Questo brano è tratto da uno studio di Michele Celenza (“La scuola dell’ultimo uomo. Un congedo.”) che sarà presentato nella sede della Società Operaia, a Vasto, il prossimo 3 gennaio alle h. 18.

Ne parleranno, insieme con l’autore, alcuni docenti (o ex docenti): Davide Aquilano, Luigi Murolo, Giovanni Artese, Marco Genovesi (Università di Nottingham Trent).

Modererà l’incontro Ernano Marcovecchio, docente e sindaco di Tufillo.