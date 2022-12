Efficientamento energetico per il Comune di San Salvo

Nuovi finanziamenti per oltre 540mila euro sono statI assegnati al Comune di San Salvo per l’efficientamento energetico che interesserà cinque strutture comunali. Ad annunciarlo il sindaco Emanuela De Nicolis a seguito della conferma ricevuta dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’accoglimento della domanda presentata agli inizi del mese di dicembre.

“Si tratta di contributi a fondo perduto per la realizzazione di cinque interventi di efficientamento energetico – spiega il sindaco – che ci permetteranno di produrre energia rinnovabile dagli edifici comunali. E’ una buona notizia, a conclusione di un anno straordinario, che ha visto riversare sulla nostra città milioni di contributi per l’abbattimento e la costruzione di nuovi strutture scolastiche e il completamento di spazi culturali a servizio della città”.

I lavori, finanziati interamente dal MiTe, interesseranno gli uffici tecnici di piazza San Vitale, il Centro culturale “Aldo Moro”, i locali adibiti alla medicina turistica nel Palazzetto dello sport di via Magellano, la Porta della Terra e l’ex mercato coperto di piazza Amendola.

“Nel dettaglio – spiega l’assessore all’Ambiente Tony Faga – in tutte e cinque le strutture saranno installati gli impianti fotovoltaici, la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle parti vetrate alla Porta della Terra, mentre non sarà necessario al Centro culturale Aldo Moro in quanto siamo già intervenuti di recente. Inoltre in tutte e cinque le strutture verranno sostituite le lampade tradizionali con quelle a led. I lavori dovranno essere completati entro il prossimo semestre”.

Il sindaco De Nicolis ringrazia l’ing. Franco Masciulli, e tutti i tecnici dell’ufficio Lavori pubblici, per aver istruito le cinque pratiche di finanziamento “che ora consentiranno di intervenire in modalità risparmio energetico su altri edifici pubblici consentendo un risparmio sui costi di gestione dell’ente oltre al rispetto dell’ambiente”.