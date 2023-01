ISTITUITO A CELENZA "PAESE MIO", LABORATORIO ANS PER LE MICRO COMUNITA'

Nel pomeriggio del 30 dicembre, presso l’aula consiliare del Comune di Celenza sul Trigno, si è svolta l'assemblea costitutiva promossa da Associazione Nazionale Sociologi – APS Energia per le radici, con la partecipazione del Comune di Celenza sul Trigno per la presentazione del Laboratorio “Paese mio”. Si tratta di uno strumento di studio e ricerca statutariamente previsto nello Statuto dell' Ans su materie che la stessa Associazione nazionale ritiene importanti per i propri associati e per le collettività in cui vengono testate. Nel caso di “Paese mio” il Laboratorio si occuperà della sociologia per le micro comunità, con la relativa sperimentazione di un progetto pilota socio-sanitario da realizzare con le forze congiunte di Enti, Istituti ed Associazioni. L’azione tende a contribuire all’arresto dello spopolamento ed a rendere opzione privilegiata abitare nei piccoli Comuni. A dirigere il laboratorio è stato incaricato il sociologo Domenicangelo Litterio. proprio perché ha al suo attivo molti studi sociologici sulle micro comunità, diventate apprezzate pubblicazioni scientifiche.

Alla riunione, presieduta dal sindaco Walter Di Laudo e moderata dal presidente regionale ANS Orazio Di Stefano si è svolta alla presenza e con l’intervento del presidente nazionale dell’ANS Pietro Zocconali. Hanno partecipato all’incontro con contributi qualificati amministratori locali e rappresentanti del Terzo Settore, tra cui Giampiero Aquilano (della RSA Il chiostro”), Anna Radoccia (della società “Evoluzione” che si dedica all’assistenza anziani), Lorella Ferrara (del Comune di Tufillo) e Cristiano D' Angelo, che ha illustrato il percorso da compiere per la redazione del progetto pilota, gli strumenti da utilizzare e i conseguenti benefici derivati per l’intera popolazione, in special modo anziani.