A CAMPOBASSO ANTONELLA GOLINO ELETTA PRESIDENTE ANS MOLISE

Si è tenuta nella mattinata del 31 dicembre, presso la Cooperativa Sociale “Ricerca e Progetto” di Campobasso, la riunione per il rinnovo Direttivo del Dipartimento Ans Molise.

L’Ans è l’Associazione Nazionale Sociologi fondata a Roma nel 1982 con lo scopo di promuovere il ruolo del sociologo, contribuire allo sviluppo delle scienze sociali, organizzare convegni, realizzare ricerche, incentivare scambi culturali e collaborare con altre associazioni ed enti nazionali ed internazionali. L’Associazione è suddivisa in Dipartimenti Regionali non ha fini di lucro e si autofinanzia con donazioni e con le quote annuali versate dai soci.

Il direttivo del Molise, alla presenza del presidente nazionale Pietro Zocconali e del presidente del dipartimento Abruzzo Orazio Di Stefano, è stato così eletto per il prossimo triennio: presidente Antonella Golino, vice presidente Giuseppe Colombo, segretario Antonio Petrone, tesoriere Danilo Boriati, componenti Giovanna Di Soccio e Clara D’Alessandro.

La neo presidente, dottore di ricerca in sociologia e ricerca sociale, impegnata da oltre un decennio nel campo della ricerca accademica afferma: “sono onorata di ricevere questo incarico, che coincide con l’inizio di un nuovo anno, tanti sono i progetti in cantiere e le iniziative in collaborazione con il Dipartimento Ans dell’Abruzzo, come ad esempio il progetto Turismo delle radici che ha lo scopo di promuovere protocolli nazionali ed internazionali con scuole del territorio, comuni, associazioni ed enti del terzo settore. Altra attività sarà la progettazione sui fondi previsti dal Pnrr. Inoltre, una questione annosa è l’ambito socio sanitario, all’interno del quale va ripristinato il ruolo del sociologo. Ultime, non per importanza, saranno le attività attinenti all’organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni scientifiche”. Il direttivo sottolinea che gli obiettivi prefissati saranno portati avanti con grande spirito di responsabilità e rigore che da sempre contraddistingue l’Associazione. (da Termoli online.it)

Nell'occasione c'è stato il passaggio di consegna alla direzione del Laboratorio Ans in sociologia dell' Istruzione affidato per il prossimo triennio al molisano Giuseppe Colombo, il cui predecessore, Orazio Di Stefano, ha dichiarato: “Sono davvero felice di lasciare proprio al collega Colombo il testimone di questo Laboratorio, che è unico nel suo genere a livello nazionale, perché coniuga allo studio delle dinamiche che presiedono alla formazione scolastica anche quelle sindacali, aziendali e normative della scuola italiana. Per questo, sei anni fa non lo chiamammo Laboratorio in sociologia della Formazione (disciplina molto diffusa e studiata anche nelle università), ma in sociologia della Istruzione, ovviamente con particolare riferimento all'istruzione scolastica. Credo - ha concluso Di Stefano - che un sociologo come Giuseppe, che è stato insegnante, preside incaricato, dirigente scolastico e provveditore agli studi, ha tutte le caratteristiche per farne un grande Laboratorio, tale da contribuire, tanto per fare un esempio, a mettere le scuole italiane in condizione di autovalutarsi, come il medesimo neo Direttore ha detto al momento dell' insediamento e come prevedono le stesse norme, peraltro alquanto inattuate”.