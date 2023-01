L’impegno Ricoclaun nel territorio nel 2022

La Ricoclaun traccia un breve resoconto sulle attività svolte nel territorio nel 2022, tante attività diverse tra di loro ma tutte veramente speciali. Innanzitutto, nelle prime settimane dell’anno, si è conclusa l’iniziativa della raccolta di ben 700 libri tra nuovi e usati per il Carcere di Vasto, grazie alla collaborazione delle librerie di Vasto, con il coordinamento dell’associazione Ricoclaun e di tutta la straordinaria comunità vastese, che si è dimostrata veramente solidale.

Il primo semestre ha visto la Ricoclaun impegnata alla Hub Vaccinale di Vasto per accogliere tutti i bambini pronti a vaccinarsi con l’allegria di tanti clown. “E’ stato un momento importante per la Ricoclaun, ha allentato la tensione, ha creato un’atmosfera festosa”, commenta Rosaria Spagnuolo, presidente dell’associazione di clownterapia, “ha espresso la vicinanza alla comunità anche in questa delicata fase”. A Marzo clown Ventolo Ricoclaun, Paolo Guidone, ha vissuto un’esperienza emozionante che ha commosso tutta l’associazione e la comunità: ha portato per qualche giorno la clown terapia alla frontiera Ucraina di Siret per accogliere piccoli e grandi, dimostrando quanto poteva fare un semplice naso rosso anche in tempo di guerra.

Da Aprile a Settembre si è attuato poi il progetto regionale “Il Cortile”, con la realizzazione di un Orto Sociale con la Odv Ricoclaun, come associazione capofila insieme a: Amici di Zampa Vasto, Alzheimer Avi Vasto, Lory a colori, Circolo Fir Cb San Vitale, nel giardino della scuola primaria “G. Spataro”Ic1 Vasto, in un grande progetto di inclusione sociale, legato ai temi dell’ambiente e dell’agricoltura in collaborazione con l’istituzione scolastica e dal Comune di Vasto. E’ nato un Orto, come punto di incontro, di scambio, di solidarietà e cultura, valorizzando le peculiarità di ogni associazione. Con lo stesso progetto nella Villa Comunale nell’area della Pista di Pattinaggio, è stata realizzata l’iniziativa “Adotta le aromatiche alla Villa”, che hanno coinvolto con grande entusiasmo i bambini, non solo in tanti laboratori, ma anche nella messa a dimora di piante aromatiche in 12 grandi vasi di legno, con l’impegno di prendersi cura personalmente della piantina nelle settimane successive. Ci sono stati poi tanti laboratori nell’orto sociale nella Scuola “G. Spataro” a maggio con la presenza delle associazioni di volontariato del progetto e poi a settembre la realizzazione del progetto di Street Art nel muro esterno della scuola con la collaborazione dell’artista Giovanni Peluso che con tutti i ragazzi della scuola ha coordinato una bellissima decorazione floreale.

Il 16 giugno la Ricoclaun ha portato Musica e clownterapia nella Casa Circondariale di Vasto con la presenza del duo vastese I Malati Immaginari e di tanti clown in un bellissimo spettacolo molto apprezzato dagli internati, coinvolti dalla musica live e dai momenti di allegria clown.

E’ stato realizzato a giugno un murales sempre alla Casa Circondariale di Vasto con la collaborazione dell’artista Lorenzo Faini, e con i volontari Elia Faini e Roberto Novelli della Ricoclaun. Una grande decorazione con colori sfumati in cui tra il cielo stellato e un aereo stilizzato predomina la scritta “Solo chi sogna può imparare a volare…”. Un progetto speciale di arte ma anche di condivisione, creatività e bellezza finanziato dalla Odv Ricoclaun, dal Buco nel Tetto e da Avi Alzheimer Vasto. Tre associazioni unite insieme da altri progetti e attività che hanno voluto contribuire per donare un messaggio di bellezza e speranza al penitenziario vastese, ai detenuti, a tutto il personale e a tutti i volontari che con progetti diversi hanno relazione con la struttura.

Ad Agosto ha avuto un gran successo il Festival dei Colori della Solidarietà con il coinvolgimento di tantissimi bambini e le loro famiglie nella splendida location della Villa Comunale. Attività in ogni angolo, una diversa dall’altra, che hanno destato curiosità ma anche divertimento. L’odv Ricoclaun ha organizzato l’evento con la collaborazione dell’amministrazione comunale, delle associazioni coinvolte nel progetto regionale “Il Cortile” e tante associazioni, artisti, musicisti, scuole, amici del territorio.

Sempre con il progetto “Il Cortile” è stato organizzato un convegno per parlare dei progetti di rigenerazione urbana del terzo settore, mercoledì 28 settembre ore 17, Sala Aldo Moro, Ex Palazzi Scolastici con la collaborazione della Ricoclaun insieme a Avi Alzheimer, Amici di Zampa, Lory a Colori e Cb San Vitale, con l’intervento di Pasquale Bonasora, presidente Labsus- Laboratorio per la sussidiarietà Aps, dei vari presidenti delle associazioni, di Marta Elisio della Pmi Services, Giuseppina Rossi, funzionario giuridico pedagogico Casa Circondariale e Antonio Cilli, Editore Cittanet. E’ stata un’occasione per confrontarsi insieme come associazioni della comunità vastese sulle esperienze svolte e soprattutto con quelle svolte da Labsus, con la consapevolezza che le persone siano portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste capacità siano messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme con le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale.

Il 9 ottobre la Ricoclaun ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno, con la S. Messa celebrata nella chiesa di San Giuseppe a San Salvo da don Andrea Manzone, per dire Grazie del bellissimo cammino di clownterapia, svolto con tantissimi clown che in questi anni si sono alternati, condividendo con entusiasmo parte del loro tempo libero, dedicandolo a chi è nel bisogno specialmente di un sorriso.

Sabato 17 dicembre la Ricoclaun ha coinvolto 80 ragazzi della Scuola Primaria “G. Spataro” fuori orario scolastico insieme ai loro genitori ad una grande Caccia al Tesoro svolta al Mercato Santa Chiara per conoscere in modo ludico la storia di questo luogo, in collaborazione con il Comprensivo 1, l’assessorato al Commercio e Scuola e la Confesercenti. Le classi sono quelle che saranno coinvolte nel 2023 nel laboratorio di ceramica a scuola, con il coordinamento di Giuseppe Buono di Creta Rossa, per dipingere i pannelli che rappresenteranno i mestieri tipici del mercato e che contribuiranno insieme al pannello storico realizzato da Creta Rossa a creare una riqualificazione del Mercato, in un progetto cofinanziato dalla Odv Ricoclaun e Comune di Vasto.

L’ultima attività è stata l’evento natalizio del 23 dicembre a Piazza Rossetti con tante associazioni, scuole per proporre ai bambini il clima natalizio tra laboratori, attività e spettacoli.

“L’impegno Ricoclaun per il territorio, commenta Rosaria Spagnuolo, “è sempre attento alle esigenze della comunità mediante tante esperienze di condivisione e di solidarietà. Tante sono le associazioni che senza fini di lucro, donano il proprio tempo, il proprio impegno a servizio della comunità, ognuno con le proprie specificità. Tante sono state le occasioni negli ultimi anni, specialmente con la pandemia, che hanno visto nascere anche una sinergia di associazioni, tutti uniti per offrire il proprio aiuto, creando una comunità inclusiva che esprime solidarietà e amore verso l’altro, verso il prossimo. Tutti coloro che dedicano il proprio tempo al volontariato, spesso di tempo non ne hanno, ma lo trovano, perché sentono il bisogno di essere utili, amano quello che fanno e nell’atto di donarsi ricevono più di quanto donano, in una relazione di arricchimento reciproco. Tante sono le associazioni di volontariato con cui abbiamo collaborato, con la pandemia nelle Hub vaccinali, ma anche con i vari progetti regionali, ed eventi: L’Admo, l’Anffas, l’Avis, l’Avi Alzheimer, Amici di Zampa, Un Buco nel Tetto, Lory a Colori, Vigili del fuoco in pensione, la Croce Rossa, Vita e Solidarietà. Abbiamo costruito con loro dei legami molto solidi di collaborazione e amicizia e siamo sempre pronti a metterci a disposizione l’uno dell’altro. Siamo pronti nel 2023 ad accettare nuove sfide, a costruire nuove reti, sempre più inclusive per progetti sempre più speciali per tutta la comunità. A tutte le associazioni - chiosa la presidente Spaguolo - va il nostro grazie, per tutto quello che siamo riusciti a costruire insieme. Un grazie immenso alle istituzioni, che hanno sempre offerto collaborazione e disponibilità alle varie attività e progetti, in primis la Regione Abruzzo, il Comune di Vasto, l’Ospedale, il Carcere, le Scuole. Ma il grazie più grande va a tutti i bambini che in ospedale, nelle case-famiglia, nelle tante attività estive, nelle vaccinazioni abbiamo conosciuto. Il loro sorriso rimane sempre il ricordo più bello e rimaniamo sorpresi quando li incontriamo casualmente nelle attività quotidiane e ci riconoscono. Un grazie a tutta la comunità sempre pronta a sostenerci! Infine, l’augurio per tutti è che il nuovo 2023 sia un anno migliore, pieno di felicità condivisa con tutta la comunità"