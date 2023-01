A Vasto aperti i termini per il rimborso dei libri di testo

Il Comune di Vasto informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al rimborso dei libri di testo per le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Vasto e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado per l’A.S. 2022/2023.





“La modulistica sarà disponibile anche presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vasto, sito in Piazza Barbacani. Le istanze dovranno necessariamente pervenire all’Ufficio del Protocollo del Comune di Vasto o via pec entro il termine perentorio del 31/03/2022 a pena di esclusione dal beneficio.

Saranno ammessi al rimborso i richiedenti i cui nuclei familiari hanno una situazione economica equivalente (I.S.E.E. in corso di validità )ricompresa entro il limite di €15.493,71, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 683/2022” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco.