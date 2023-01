Il sindaco annuncia: "lo stadio Bucci tornerà presto a disposizione dello sport"

Nel giro di qualche mese lo stadio comunale “Davide Bucci” tornerà a disposizione degli utenti. L’U.S. San Salvo potrà così tornarvi a disputare le partite casalinghe, ed, in generale, la struttura potrà essere a disposizione della socialità e di tutti coloro che hanno a cuore lo sport.

Ad annunciarlo il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, dopo l’approvazione della delibera, adottata nel corso dell’ultima seduta di giunta che si è tenuta il 30 dicembre. Con questo atto amministrativo, infatti, si è riusciti a reperire i fondi da destinare ai lavori di messa in sicurezza statica della tribuna coperta e degli spogliatoi dello stadio Bucci.

“Riaprire lo stadio Bucci era una delle nostre priorità, è li infatti che batte il cuore dello sport sansalvese. E’ stato fatto un passo importante perché lo sport è fondamentale non solo per il benessere psico-fisico ma anche per la socialità e l’aggregazione, oltre che per la promozione territoriale. Voglio altresì ricordare che abbiamo anche partecipato al bando “Sport e periferie 2022” e siamo in attesa di sapere se ci siamo aggiudicati ulteriori risorse che consentiranno la riqualificazione di tutto lo stadio Bucci. Nelle prossime settimane intendo visitare tutte le realtà sportive che lavorano sul nostro territorio, al fine di creare una rete virtuosa che garantisca la contestuale crescita di tutta la comunità” comunica il sindaco De Nicolis.