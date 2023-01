Tombola Umana organizzata dalla Pro Loco di San Salvo

Il 5 gennaio 2023 è prevista la Tombola Umana organizzata dalla Pro Loco San Salvo; sono 100 diversi sponsor provenienti anche dalle vicine Vasto, Termoli e altri centri del territorio, questa terza edizione ha visto battere il record delle attività che hanno deciso di aiutare contribuendo con i premi in palio per le vincite classiche con le cartelle e quelli per i “numeri umani”.

Vivian La Penna, vincitrice del concorso di bellezza Miss Europa, sarà la madrina dell’ evento che verrà animato dal travolgente Andrea Desiato. Due possibilità di giocare alla tombola umana, puoi essere un numero umano o semplicemente tentare la fortuna come in una classica tombolata ma sicuramente diversa dal solito. Dalle ore 16 presso la palestra di Via Verdi a San Salvo ci sarà la consegna dei numeri e la vendita delle cartelle per il pubblico.

Come funziona la Tombola Umana e come fare il Numero Umano :

1- Ti iscrivi gratuitamente e ti viene assegnato un numero compreso da 1 a 90 ( si consiglia la prenotazione info al 3898936536)

2- Quando il tuo numero viene estratto ti posizioni sul maxi tabellone di 8x8 mt (il più grande d'Abruzzo) nella casella corrispondente e dovrai recitare un proverbio in dialetto

3- Se il tuo numero realizza una vincita sulle cartelle del pubblico ricevi un premio

4- Avrai comunque un premio omaggio