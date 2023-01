A VASTO CORSO GRATUITO DI PITTURA PER PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA I 16 ED I 30 ANNI

Il 16 gennaio 2023 presso il Centro Berlinguer, in Via Anelli n.22 a Vasto, partirà il corso gratuito di pittura promosso dal Progetto Giovani in collaborazione con l'assessorato alle Politiche giovanili, rivolto alle persone di età compresa tra i 16 ed i 30 anni. Le attività si svolgeranno ogni lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

“Grazie alla professionalità ed esperienza dell’artista Davide Scutece - evidenzia il sindaco Francesco Menna - i ragazzi avranno la possibilità di conoscere le tecniche di pittura e sarà una buona opportunità non solo per avvicinarsi all’arte, ma anche di socializzazione e confronto”. "Viene riproposto un corso che in passato ci ha regalato tante soddisfazioni, - dichiara l'assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci - molto partecipato e apprezzato dai giovani della nostra città. Attraverso l'arte si comunicano delle emozioni e questa sarà un’occasione per percepire ciò che esprimono le nuove generazioni".

Info e contatti:

email: centroberlinguer@comune.vasto.ch.it

tel: 346/8938206 (Giorgia Berardi)