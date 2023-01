la sera del 5 gennaio inaugurazione della scultura “Il cuore dei sansalvesi”

Torneranno a udirsi questa sera per le vie della città le note del tradizionale canto della Pasquetta, nel ricordo del maestro Evaristo Sparvieri, poeta, musicista e simbolo di cultura per San Salvo. Per iniziativa degli Amici della Pasquetta il chiassoso e coinvolgente corteo partirà dalle ore 18:00 da via Milano, nei pressi dell’abitazione di Nicola Iannace, coordinatore dell’iniziativa, per attraversare le vie del centro.

Quest’anno è prevista una novità. Alle ore 19:30 ci sarà l’inaugurazione della scultura commemorativa intitolata “Il cuore dei sansalvesi”, realizzata dall’artista Raffaele Mucilli per gli Amici della Pasquetta e sponsorizzata da Alfonso Di Toro e dai farmacisti Mario e Nicola Di Croce.

La scultura sarà benedetta da don Raimondo Artese e inaugurata dal sindaco Emanuela De Nicolis.