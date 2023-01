Tutto pronto per la Prima Edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”

Dal 2 gennaio, aperte le iscrizioni al Concorso Letterario bandito dall’Associazione Emily Abruzzo e patrocinato da Comune di Cupello e Associazione Nazionale Vittime (UNaVi).

Mani che si stringono in un brindisi prenatalizio e tronchetto rigorosamente a tema per un appuntamento importante per i membri del Comitato Direttivo della prima edizione del Premio letterario Emily“I mille volti della violenza”, presentato a Cupello lo scorso 25 novembre, durante l’evento Donne invisibili, in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Parliamo della firma dell’atto costitutivo del Premio Letterario da parte di Teresa Maria Di Santo (Presidente), Paola Radaelli (Vicepresidente), Giuliana Chioli (Vicepresidente), Giovanna Palladino (Tesoriere), Virginio Di Pierro (Direttore Artistico), Concetta Di Pietro (Segretaria), Valentina Jannacone (Responsabile della Comunicazione), Marianna Forgione (Addetto Stampa),Filippo D’Angelo (Consigliere) e Silvia Notaro (Consigliere). Firma che, formalmente, segna l’inizio ufficiale dei “lavori”, anticipato nelle settimane precedenti dalla creazione delle pagine Facebook e Instagram e del sito Internet www.premioletterarioemily.it, punti di riferimento per tutti coloro che intendono partecipare al concorso.

E proprio sul sito citato è possibile prendere visione del Bando per l’anno 2022-2023 e scaricare il modulo di iscrizione al Concorso letterario – iscrizione che è assolutamente gratuita – a cui possono partecipare tutti coloro che, residenti sia in Italia che all’estero, abbiano scritto “un elaborato di propria produzione che dovrà avere come argomento principale la violenza in genere e potrà essere basato su una storia vera, autobiografica o anche inventata, in lingua italiana, edito nel periodo 01/01/2020 – 15/04/2022”, come si legge dal testo del Bando citato. Una preziosa occasione per quanti credono nel potere insito nella scrittura e nella lettura intesi come “il dare espressione scritta dei propri pensieri ed emozioni rispetto a situazioni dolorose o traumatiche garantendo uno stato di benessere dell’individuo”.

Dunque, a partire da oggi, lunedì 2 gennaio, c’è tempo fino al 15 aprile per l’iscrizione al concorso e la spedizione delle otto copie del volume con cui si intende partecipare, copie che dovranno pervenire all’indirizzo della Biblioteca Comunale Cupello sita in C.so Mazzini, 1. Sono ammessi al Premio anche le Case Editrici che possono partecipare con più autori purché la loro opera cartacea sia dotata di codice ISBN. Conclusi i termini per l’invio delle opere edite, un’apposita Giuria Tecnica si metterà a lavoro per decretare i finalisti la cui nomina ci sarà il 15 luglio 2023, data a partire dalla quale verrà coinvolta anche una Giuria Giovani che avrà tempo fino al 12 agosto 2023 per indicare i propri preferiti.

In tale data si terrà la cerimonia di premiazione durante la quale verranno premiati in denaro (con assegni pari a 1000 euro per il primo, 500 euro per il secondo e 250 euro per il terzo classificato) e con una targa ricordo i primi tre classificati.