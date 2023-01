La generosità di Altieri Service per la Odv Ricoclaun

La società Altieri Service che si occupa con grande professionalità della cura, tutela e la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento nel territorio ha deciso di fare una donazione di mille euro all’odv Ricoclaun come segno di ringraziamento per le tantissime attività che vedono l’associazione in prima linea a Vasto. “Noi facciamo cose importanti e necessarie ogni giorno”, ha commentato Cesare Altieri “voi della Ricoclaun fate cose straordinarie, e abbiamo sentito di dirvi grazie. Siamo molto attenti al mondo del volontariato, a chi va un po’ oltre, a chi si impegna con passione per la comunità. Quest’anno abbiamo pensato a voi per supportarvi nelle tante attività che svolgete. Io e mia sorella Veronica abbiamo passato molti anni della nostra giovinezza a servizio degli altri nelle tante attività della parrocchia e dell’azione cattolica, sappiamo cosa significa donare del tempo per gli altri e per noi è una cosa molto importante.”

“Chi dedica del tempo al volontariato” ha commentato Veronica Altieri, “sa cosa dona, la Ricoclaun fa molte cose importanti per la comunità. Noi crediamo molto nel territorio e pensiamo che ognuno di noi possa fare qualcosa per far crescere la città, voi vi impegnate molto.”

“Vi ringraziamo immensamente” ha commentato Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun, “siamo rimasti sorpresi piacevolmente. Siamo impegnati costantemente per tante iniziative dedicate a questa comunità. Non siamo più riusciti ad tornare in ospedale a causa della pandemia, ma il nostro impegno è stato costante nella Hub vaccinale per gli adulti e soprattutto per le vaccinazioni dei bambini nello scorso inverno. Abbiamo in questi due anni coordinato tre progetti regionali con una bellissima rete di associazioni di volontariato, proponendo attività a servizio del territorio, tanti eventi in sinergia con associazioni, enti, artisti. Il vostro è un riconoscimento importante, ci fa piacere che seguite le nostre attività e che ci dimostrate stima. La nostra attività di clownterapia in tutti i contesti in cui riusciamo ad attuarla dona un po’ di leggerezza, che non è superficialità, ma vedere le cose da un altro punto di vista. I problemi rimangono, ma quel sorriso donato e ricevuto, quell’esperienza colorata e allegra, crea un’emozione che rimane nel cuore dei bambini, ma anche negli adulti e negli anziani. Tanti sono i progetti per questo nuovo 2023 che è arrivato e siamo certi che avremo sempre l’appoggio solidale della comunità vastese”