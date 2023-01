MOSTRA DI PITTURA, FOTOGRAFIA, ILLUSTRAZIONI, COLLAGE E RITRATTI A CURA DI GIOVANI ARTISTI VASTESI

Il 6, 7 e 8 gennaio dalle ore 18 presso il Centro Berlinguer in Via Anelli 71 si terrà la mostra Percezioni - Frammenti di realtà di pittura, fotografia, illustrazioni, collage e ritratti a cura di Silvio Cinquina, Daniele Di Biase, Ottavio Festa, Marcello De Mia. L' evento è promosso dal Progetto Giovani in collaborazione con l'assessorato alle Politiche giovanili.

Silvio Cinquina attraverso i suoi collage elabora delle creazioni che oltre ad avere un fine estetico mettono in luce le contraddizioni del nostro mondo con ironia e sarcasmo.

Daniele di Biase con i suoi scatti ruba e fa suoi attimi di vita fuggente, realtà in attesa di essere catturati e ritratti che attendono di essere svelati dagli occhi del fruitore.

Ottavio Festa attraverso i suoi dipinti e disegni crea momenti sospesi tra sogno e realtà, dove la figura umana protagonista pare spiata, osservata da lontano nei suoi atteggiamenti.

Per finire i ritratti e le scene di vita quotidiana delle chine di Marcello de Mia ci trasportano in paesaggi interiori ricchi di tensione psichica.

Dalle ore 19:00 si esibiranno, contestualmente alla mostra, il 6 gennaio la cantante Lysa e a seguire dj set Alternative Machine 2.0 ed il 7 gennaio il fisarmonicista Damiano Di Tullio. Entrambi i musicisti sono iscritti al Registro dei Giovani Artisti.

“Per noi è importante dare ai giovani artisti – commenta il sindaco Francesco Menna - la possibilità di far conoscere le loro capacità perché rappresentano un investimento per la nostra città e li supporteremo sempre nelle proposte, che faranno pervenire tramite l’assessorato alle Politiche giovanili”.

"Un'iniziativa - dichiara l'assessora alle Politiche Giovanili Paola Cianci - che mette insieme diverse espressioni artistiche. La fotografia, la pittura, il collage ed il disegno accompagnati dalla musica trasmettono a coloro che osservano ed ascoltano la visione e la percezione che i quattro artisti vastesi hanno della realtà. Gli eventi del Centro Berlinguer sono destinati alle risorse di nuova generazione del nostro territorio, valorizzandole in uno spazio espositivo e allo stesso tempo creando aggregazione per la loro promozione. Dopo il Dal Basso Fest - conclude Cianci - questa è un'altra bella occasione per coinvolgere le ragazze ed i ragazzi iscritti al Registro dei Giovani Artisti con i quali stiamo lavorando anche ad un evento pensato tutto per loro".

Info e contatti:

email: centroberlinguer@comune.vasto.ch.it

tel: 346/8938206 (Progetto Giovani - Giorgia Berardi)