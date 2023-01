Diventare Tecnico Per Lo Sviluppo Turistico ora si puÃ²

Si parla da sempre di sviluppo del turismo ed ognuno, a suo modo, si impegna per generarlo. Ma…lo sviluppo turistico vuol dire anzitutto creare una cultura turistica nei vari attori, cosa per la quale bisogna formarsi, anzi essere formati. Per questo esortiamo tutti (TUTTI !) coloro che si occupano di turismo e/o che lavorano nelle attività della ricettività, della ristorazione, della balneazione, della intermediazione turistica a valutare di iscriversi al Corso organizzato da Pmi e finanziato dalla Regione Abruzzo per diventare TECNICO PER LO SVILUPPO TURISTICO, peraltro G R A T U I TO !!!

Per chi volesse informarsi basta cliccare su questo link

https://www.pmi-services.it/corso-tecnico-per-lo-sviluppo-turistico-integrato/

Per chi volesse capire meglio di cosa si tratta può chiamare il sottoscritto al n° 366.2358811.