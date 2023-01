LA VICENDA CIVETA VISTA DA CAMILLO D'AMICO

Sulla vicenda dei finanziamenti ottenuti dal CIVETA con i fondi del PNRR i gruppi consiliari di ‘Insieme per Cupello’ e ‘Risposta Civica’ hanno già fatto sufficiente chiarezza circa i meriti storici, ascrivibili a chi ne è stato il materiale ideatore; stupisce, al riguardo, la corsa di chi, con ambigua cocciutaggine, vorrebbe intestarsene i meriti al solo fine di apparire come ‘salvatore della patria’, dopo essersene disinteressato per anni ed essere stato silente complice dell’azione del privato che lì vi ha operato e ancora opera. La solita politica del voler apparire a ogni costo, pur in totale assenza di meriti.

Stupisce la profonda divisione di vedute e prospettive delle amministrazioni comunali a guida centrodestra, così come appare curiosa l’inversione del comune di San Salvo, inizialmente contrario (così come Casalbordino, Pollutri e Villafonsina), poi tornato a condividere la posizione dei comuni che avevano sostenuto a prescindere la trasformazione in srl pubblica (Cupello, Vasto e Scerni). Quale sarà stata la folgorazione sulla ‘via di Damasco’? Qualche impegno nella costituzione del futuro CdA? Un accordo di prospettiva per le candidature alle prossime elezioni regionali? Un vecchio adagio di Andreottiana memoria recita “...a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”. Il tempo, solitamente galantuomo, dirà la verità.

Chiaramente il mio personale auspicio è che adesso TUTTI i comuni si apprestino a conferire i rifiuti di qualsiasi natura e fattura al CIVETA perchè questa sarebbe coerenza nel dare contezza e concretezza alle parole ed ai buoni propositi dichiarati! Personalmente appartengo a coloro che esprimono soddisfazione per i finanziamenti concessi e che manifestano profonda gratitudine ai tecnici del CIVETA che hanno saputo predisporre progetti innovativi capaci di trovare accoglimento e promozione nelle graduatorie nazionali.

Altri progetti l’assessore regionale Nicola Campitelli ha pubblicamente annunciato che sarebbero in arrivo per il territorio; alcuni di questi, come la lavorazione dei pannoloni e similari - annunciata in una iniziativa tenuta nell’agosto del 2021 dal circolo PD di Cupello al cospetto del presidente del comitato direttivo dell’AGIR Entesto Graziani e di Ecolan SpA Massimo Ranieri - venivano paventati come ‘nuove lavorazioni’ in favore del CIVETA nella sempre più concreta possibilità della creazione di un sub ambito provinciale che veda unite le strutture di Cupello e Lanciano. Questa opportunità perché non coglierla e rilanciarla?

Lo spazio di un’ulteriore possibilità di crescita organizzativa e produttiva per il CIVETA è ancora ampio, nel rispetto dell’originale mission di impianto di compostaggio e riciclaggio dove il rifiuto fosse ricchezza e non problema. Noi siamo stati parte attiva e interessata e continueremo a esserlo nell’interesse del territorio, dell’ambiente e dei cittadini tutti.