LA VICENDA CIVETA VISTA DA MANUELE MARCOVECCHIO

Con la trasformazione del Civeta in società di capitali si apre una nuova fase strategica per nostro il territorio che sarà al centro della programmazione regionale, grazie alle importanti risorse da mettere in campo, tra cui i 20 milioni di euro per la realizzazione del biodigestore, il finanziamento PNRR per l’impianto di essiccazione e recupero dei fanghi di depurazione da 9 milioni e il finanziamento per il progetto “Green communities” da 2,4 milioni.

Ringrazio i Sindaci che hanno voluto accompagnarmi in questo percorso e per aver dimostrato attenzione, premura e lungimiranza sul tema.