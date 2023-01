Modavi Abruzzo consegna giocattoli al reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Pescara,

La mattina del 6 gennaio, alcune associazioni del Modavi Abruzzo hanno consegnato i giocattoli e il materiale didattico raccolto al reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Pescara, per donare un sorriso ai bambini ricoverati.

“L’intento è quelli di strappar un sorriso ai più piccoli - dice in una nota Mirco Planamente, presidente del Coordinamento Modavi Abruzzo - credo fortemente che iniziative come questa troncano, col sorriso, la routine di questi periodi complicati per i piccoli pazienti e le loro famiglie e offrono ai bambini la possibilità di vivere l’Epifania come tutti” – conclude Planamente.

I giocattoli donati sono il risultato dell’iniziativa lanciata dal Modavi Abruzzo dal titolo “Aiutaci a Regalare un sorriso” a cui hanno aderito alcune associazioni del Coordinamento. In queste settimane, infatti, i volontari della Protezione Civile Modavi Pianella, della Protezione Civile Modavi Città Sant' Angelo e della Protezione Civile PAV Loreto Aprutino hanno avviato con grande successo una campagna di raccolta di giocattoli, aperta in primis agli operatori e alle loro famiglie ed estesa poi anche a tutta la cittadinanza.