A VASTO IL RIFACIMENTO DELL'ASFALTO COI NUOVI MARCIAPIEDI: ECCO L’ELENCO DELLE STRADE INTERESSATE

Il rifacimento di asfalti e marciapiedi è previsto nei prossimi mesi in diverse zone cittadine. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato il mese scorso dalla giunta comunale, l’importo complessivo dell’opera ammonta a € 300.000,00 per gli asfalti e 90.000,00 per i marciapiedi.

Le strade interessate dal rifacimento del manto stradale sono:

Via Manzitti

Via Pomponio

Via Nicola Galante

Via J. Del Prete

Via Santa Lucia

Via Alessandro III

C.da Incoronata (Tana dei Cuccioli)

Villa De Nardis

Via Fonte Joanna

Via Spataro Parcheggio

Via San Leonardo-tratto da Via Incoronata a incrocio Via Passo della Noce

Via San Leonardo-tratto da Via Macchione a innesto SS16 zona Ind.le Punta Penna

Via Defenza

Via Codalfa

Ex Fondo Valle Maddalena

Stadio Aragona.

Per i marciapiedi si procederà alla loro realizzazione o riqualificazione nei tratti particolarmente ammalorati. Le zone nel territorio comunale in cui è stata evidenziata la necessità di un intervento tempestivo sono le seguenti:

1. Via Maddalena

2. Corso Mazzini

3. Via G. Spataro

4. Via del Porto

VIA MADDALENA

Rifacimento/adeguamento del marciapiede di Via Maddalena nel tratto lato nord tra via Circonvallazione Istoniense e Via Conti Ricci.

Realizzazione pavimentazione in battuto di cemento colorato con superficie antiscivolo. Realizzazione di accessi per disabili.

CORSO MAZZINI

Rifacimento/adeguamento del marciapiede di C.so Mazzini nel tratto prospicente la Chiesa dei Sette Dolori lato incrocio di Via Giulio Cesare.

La realizzazione della pavimentazione in battuto di cemento colorato con superficie antiscivolo. Realizzazione di accessi per disabili;

VIA G. SPATARO

Realizzazione del marciapiede in Via G. Spataro nel tratto tra la Farmacia Giovanelli ed ingresso del Campo Ezio Pepe.

VIA DEL PORTO

Nuova realizzazione del marciapiede nel tratto che collega la lottizzazione Moscato con il marciapiede esistente lato ovest di via Del Porto. L’intervento che verrà realizzato con il presente progetto è solo il 1° lotto. Realizzazione di accessi per disabili.

“Prosegue l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale per il rifacimento delle strade urbane, dei marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi da effettuare sono stati individuati - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - tenendo conto dei tratti maggiormente frequentati. I lavori saranno eseguiti tempestivamente per far fronte allo stato di degrado e di impraticabilità delle aree”.

“Dando seguito agli impegni presi, stiamo facendo tutto il possibile per migliorare lo stato delle strade e continueremo a dedicare la massima attenzione a questo aspetto -ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante - le zone d’intervento del progetto sono state individuate da un prima analisi della situazione attuale dello stato di manutenzione delle arterie urbane del Comune, tenendo conto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale, dando priorità agli interventi che presentano il maggior stato di urgenza”.

“Come pianificato nelle linee programmatiche continuano gli interventi di manutenzione straordinaria e nuova realizzazione dei marciapiedi in diverse aree della città. Gli interventi hanno l’obiettivo – ha concluso l’assessore ai servizi Manutentivi Alessandro D’Elisa - di completare le infrastrutture e prevenire situazioni di pericolo o disagio per i cittadini aumentando il livello di sicurezza”.