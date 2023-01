Molti progetti e attività nel Comprensivo 1 di Vasto da gennaio 2023

“Tanti i progetti e le attività che inizieranno al Comprensivo 1 di Vasto dal 9 gennaio 2023,” spiega il dirigente scolastico Eufrasia Fonzo. “Quest’istituzione scolastica si contraddistingue come scuola inclusiva e d’eccellenza. Nessuno viene trascurato, tutto è personalizzato, ma c’è molta attenzione verso l’eccellenza con un’ottima preparazione a partire dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. La dimostrazione è che negli scorsi anni sono stati vinti tanti concorsi dai nostri studenti in grammatica e matematica, e ci sono riscontri positivi dei nostri ex alunni nelle scuole superiori.”

Il dirigente scolastico spiega che dal 9 gennaio inizieranno due progetti musicali paralleli per rendere la musica un’esperienza ricca e stimolante, per unire studenti che hanno una propensione alla musicalità al rigore scientifico della musica, tenendo conto che la musica fa parte di un linguaggio universale alla portata di tutti, che va coltivato durante la crescita individuale. Si svolgeranno fuori orario scolastico, saranno aperti agli alunni delle scuole primarie e medie e saranno completamente gratuiti. La formazione del Coro polifonico sarà guidata dai docenti: Luciano Ricotta, Marco Bassi e Domenico D’Annunzio e il Progetto Musicale Omnia che prevede corpo musica e parola, con Body Percussion e rivisitazione del classico, con la guida dei docenti: Danila Cicchini, Francesca Stivaletta e Laura Vinciguerra. In entrambi i casi ci saranno dei rientri pomeridiani e dei concerti di fine anno.

Poi partirà il Delf, la certificazione ufficiale per la lingua francese Diplome d’Etudes de Langue Française e il Ket la certificazione per la lingua inglese, Cambridge Key English Test, sempre in attività extra scolastica. Sono certificazioni riconosciute dal MIUR, spendibili come credito scolastico ed anche come credito nel mondo del lavoro.

Il Comprensivo 1 si è inoltre iscritto ai Campionati sportivi studenteschi, si avvieranno percorsi di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, sempre con attività extra scolastiche promuovendo attività sportive individuali e a squadre.

Sono previsti incontri extra scolastici anche per la matematica. L’istituto comprensivo 1 è iscritto ai giochi matematici organizzati dal Centro di ricerca Pristem dell'Università Bocconi di Milano, una sfida di logica, in cui è necessaria anche fantasia, creatività e intuizione, riservata agli studenti delle scuole primarie Spataro e secondarie di primo grado Paolucci. L’anno scorso sono stati 10 gli alunni della Paolucci alla finale nazionale dei Campionati internazionali dei Giochi matematici dell’Università Bocconi. Nel 2020 l’esperienza del Comprensivo 1 è finita addirittura alla trasmissione “Quante Storie” di Rai 3. https://www.raiplay.it/video/2020/10/Quante-storie-9941f75e-f3e4-476e-98f8-93e508a2ef3c.html (7:50)

In orario scolastico, sempre da gennaio 2023 inizierà il progetto gratuito di ceramica con la collaborazione del Laboratorio di Creta Rossa per le classi terze e quarte della scuola primaria Spataro, per realizzare dei pannelli in ceramica in cui verranno rappresentati i mestieri di una volta del Mercato Santa Chiara e che poi verranno installati nella parete esterna del Mercato in un progetto di riqualificazione urbana cofinanziato dalla Odv Ricoclaun e dal Comune di Vasto.

Nella prima metà di gennaio il Comprensivo 1 propone il “Punto Informazioni” per le iscrizioni per i tre ordini di scuola per far conoscere la scuola a tutti i genitori che devono iscrivere i propri figli nell’anno scolastico 2023/24. Martedì 17 e 24 gennaio dalle ore 16,15 alle 18,15 per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria nel plesso “G.Spataro” e Mercoledì 18 e 25 gennaio dalle ore 15 alle 17,00 nel plesso “R. Paolucci”

Ricordiamo che d al 9 fino al 30 gennaio 2021 è possibile registrarsi online per effettuare l’iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 per le scuole di ogni ordine e grado.

Solo per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia il modello d’iscrizione è ancora cartaceo e ci si può rivolgere alle segreterie delle scuole. Le iscrizioni on line riguardano le alunne e gli alunni e le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado e dei Centri di formazione professionale delle regioni che hanno aderito alla procedura, sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie.

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’Istituto Comprensivo 1 Spataro Paolucci, in Via Madonna dell’Asilo 35 è a disposizione per dare supporto per le iscrizioni. Gli orari di apertura al pubblico sono: Martedì, Mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 , Tel. 0873 367353.