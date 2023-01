RIFACIMENTO ASFALTO IN VIA CUNICELLA E TORRE SINELLO

Inizieranno domani gli interventi per il rifacimento del manto stradale di Via Torre Sinello, arteria percorsa quotidianamente dai residenti e dagli agenti della Polizia penitenziaria che prestano servizio presso il carcere. “A causa dell’ammaloramento del tratto viabile alcune porzioni della strada risultano impraticabili, pertanto - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna- è stato necessario programmare il rifacimento e la messa in sicurezza dell’intero tracciato. Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione Comunale per la programmazione degli asfalti in varie zone della città”. “Insieme a Via Torre Sinello i lavori interesseranno anche un’altra strada della zona, Via Cunicella, dove un fenomeno di tipo franoso ha reso impraticabile un tratto dell’arteria.

L’importo complessivo dell’opera - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante - è pari ad € 160.000,00. Gli interventi, indispensabili per garantire alla collettività di transitare in sicurezza sulle strade cittadine, saranno eseguiti dalla Soc. COGEMAR S.R.L. di San Salvo”. “Lavori di carattere manutentivo necessari - ha concluso l’assessore ai Servizi Manutentivi, Alessandro d’Elisa - poiché la transitabilità appare disagevole a causa dell’usura del tratto viabile”.