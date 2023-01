Piano triennale opere pubbliche a San Salvo

Nell’ultima seduta di fine anno il sindaco Emanuela De Nicolis, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Spadano, ha fatto approvare dalla giunta il programma triennale dei lavori dei lavori pubblici 2022/2024. “E’ un lungo elenco di opere pubbliche – evidenzia il sindaco – che ci apprestiamo a realizzare e che indicano in maniera inequivocabile il percorso di sviluppo che abbiamo avviato per la Città di San Salvo. Fatti concreti che dimostrano l’impegno di tutta l’Amministrazione comunale per una rotta già tracciata sul cui solco continueremo a lavorare”.

A tal proposito l’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Spadano, che ha provveduto a stilare l’elenco del crono programma degli investimenti, ribadisce: “L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di proseguire nella realizzazione e nel completamento delle numerose opere già in cantiere ed ereditate dell’amministrazione Magnacca, riguardanti l’edilizia scolastica, come l’abbattimento e ricostruzione della scuola elementare di via Ripalta, per un importo di 3.410.000 euro, la sistemazione di diverse strade di San Salvo, come via Ripalta, per un importo di 2.000.000, via di Palmoli, per 450.000 euro, come via Leone Magno, via Luigi Sturzo e via Pio IX, per un importo di 990.000 euro, e della Marina come via Magellano, per un importo di 764.000 euro. Inoltre si proseguirà con i lavori di efficientamento energetico, già completato su diverse strutture comunali e su altre già finanziate per un importo di circa 500.000 euro e in fase di realizzazione”. E’ ben chiaro l’impegno di questa Amministrazione “a programmare e realizzare altre importanti opere , che avranno come obiettivi fondamentali la valorizzazione e la ristrutturazione del centro storico di San Salvo, per il quale si è previsto un finanziamento di 2.500.000 euro per l’annualità 2023, e il completamento del lungomare sud, opera già in corso con il primo lotto di 2.400.000 euro, al quale seguirà il secondo lotto, già appaltato, di 990.000 euro, e il terzo lotto di 5.000.000 di euro in corso di appalto”. In corso d’opera sono anche i lavori di realizzazione di un complesso sportivo e un parco giochi sui terreni della zona ICEA, per un importo di 550.000 euro.

“Costituiscono inoltre altri importanti obiettivi da raggiungere – aggiunge l’assessore Spadano – il completamento del teatro comunale, per il quale il Comune di San Salvo ha ottenuto un finanziamento di 2.000.000 di euro, la messa in sicurezza dello stadio comunale con un iniziale importo di circa 320.000 euro, la sistemazione della pista di atletica per un importo di 170.000 euro, la messa in sicurezza di via Monte Grappa e via Bachelet, per un importo di 700.000 euro, la sistemazione di via del cimitero per un importo di 200.000 euro, l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio di via Toti, che sarà utilizzato come centro sociale polifunzionale, per un importo di 3.000.000 di euro, opere queste tutte già finanziate. Grande attenzione al completamento e al miglioramento della pista ciclabile, con la previsione della realizzazione di un ponte ciclopedonale sulla Statale 16, per il quale è stato espletato a aggiudicato un concorso di idee con l’assegnazione del progetto esecutivo ai vincitori. Infine voglio ricordare la richiesta di finanziamento per l’abbattimento e la ricostruzione della scuola elementare S. Antonio per un importo di 4.000.000 di euro, e la richiesta di fondi di progettazione per le scuole elementari di via Verdi e di San Salvo Marina “.

Un programma poderoso di opere; l’assessore Spadano ha indicato solo quelle più importanti. “Per realizzare tutto questo è stato e sarà di fondamentale importanza la capacità di coesione, programmazione e di relazione istituzionale dell’Amministrazione comunale, per la quale cito il già sindaco Magnacca, e l’attuale sindaco De Nicolis, e della professionalità e dedizione encomiabile dell’Ufficio tecnico, con a capo l’ing. Franco Masciulli, e di tutti i dipendenti dei settori Bilancio, Urbanistica e Manutenzione, che collaborano per gli interessi della collettività sansalvese”.