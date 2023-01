Era il 1985 quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì la Giornata Internazionale del volontariato. Da allora, il 5 dicembre ci ricorda, promuove e riconosce il ruolo del volontariato, ma soprattutto dei volontari, nello scenario contemporaneo.

La nostra associazione, nata nel febbraio del 2016, ha camminato, si è evoluta e continua a crescere proprio grazie al prezioso contribuito dei volontari che, in questi anni, hanno creduto e portato avanti i nostri progetti. Le tre sedi sul territorio abruzzese, ormai punto di riferimento per i pazienti oncologici e le loro famiglie, sono il frutto di un impegno costante, ripagato dalle tante storie di chi in questi anni si è rivolto all’associazione. Storie che ci hanno insegnato il valore del dolore e il potere della resilienza.

Oggi più che mai, anche grazie alla nostra esperienza, possiamo affermare che il volontariato è diventato una risorsa inestimabile in tantissimi ambiti. Un mix tra idee, speranze e concretezza. Insomma, un vero e proprio tesoro. Ed è con grande orgoglio che, anche quest’anno, siamo pronti per ripartire con il nostro progetto più prezioso: la quinta edizione del Corso di Volontariato Oncologico. Un progetto ambizioso, grazie al quale abbiamo formato e continuiamo a formare volontari consapevoli, pronti ad accogliere e condividere il loro tempo. Un percorso di crescita interiore, preparazione pratica e preparazione psicologica al lavoro che si svolge da volontari, sotto la guida delle nostre dottoresse psicologhe che metteranno a disposizione le loro competenze e le loro esperienze.

Il corso, totalmente gratuito, partirà sabato 14 gennaio e le modalità per partecipare sono due: in presenza, presso la nostra sede di San Salvo, oppure on-line.

Per informazioni e iscrizioni: 334 3104316 (San Salvo/Vasto); 351 8944568 (Roseto degli Abruzzi).