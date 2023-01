Bando a sostegno delle imprese artigiane

Le associazioni datoriali che rappresentano il mondo dell’artigianato e della piccola impresa esprimono soddisfazione per le misure adottate dalla Giunta Marsilio e dall’assessore alle Attività produttive di Regione Abruzzo, Daniele D’Amario: ai 6 milioni di euro stanziati con la pubblicazione di novembre del bando dedicato al rilancio e all'ammodernamento delle imprese artigiane, si aggiungono ulteriori 6 milioni, per un totale di 12 milioni di euro con sovvenzioni a fondo perduto dell’80 per cento.

“L’Assessorato ha mantenuto la promessa di aumentare le risorse disponibili per il bando pubblicato a novembre e al quale hanno risposto oltre mille aziende. Con lo scorrimento in graduatoria di dicembre, infatti, sono state ammesse al contributo e saranno finanziate 393 domande”, dicono gli esponenti di Casartigiani, Claai, Cna e Confartigianato, che aggiungono: “Si tratta di provvedimenti utili al comparto artigiano e alla piccola impresa: la Regione, di concerto con le parti sociali, deve impegnarsi a reperire risorse che assicurino liquidità agli imprenditori, per affrontare l’attuale scenario di incertezza e crisi economica”.