A San Salvo è arrivato Luisito che ama il pulito

“Nel Comune di San Salvo è arrivato Luisito che ama il pulito. Sono stati infatti installati i primi contenitori da utilizzare per depositare le deiezioni canine. Mi auguro che i proprietari dei cani ne facciano buon uso”. Ad annunciarlo Carla Esposito, assessore alle Politiche per la difesa a tutela degli animali, che in collaborazione con l’Ufficio Ambiente, ha provveduto a far collocare i primi contenitori in diversi punti della città.

“Verrà installato a San Salvo un adeguato numero di contenitori per le deiezioni canine – prosegue l’assessore – nei parchi, nelle aree verdi, per le strade e nelle zone dove c’è maggiore affluenza di cani per essere utilizzati dai nostri amici a quattro zampe. E’ buona educazione e senso civico non abbandonare per strada le deiezioni dei nostri cani, nel rispetto della collettività e verso se stessi contribuendo a mantenere pulita la città.

I primi contenitori sono ben individuabili in piazza Abruzzo, via Grasceta angolo via Paolo VI, via Ripalta angolo via Leon Battista Alberti, piazza Artese, parco giochi zona 167, area di sgambamento di via Stingi e nella villa comunale.