Vincenzo Schettini a Vasto per l'evento "La fisica che ci piace"

Su iniziativa dell’ IIS E. MATTEI di Vasto il prossimo 25 gennaio, il prof Vincenzo Schettini a Vasto sarà per l'evento "La fisica che ci piace" presso la palestra “Luigi D’Adamo” dove si

si terrà l'evento "La fisica che ci piace", che è rivolto agli studenti del Mattei che insieme agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado della città avranno modo di dialogare con il

docente di fisica più amato del web, Vincenzo Schettini nel corso di una lezione/incontro.

Il professore, con la sua grande simpatia, è riuscito a diventare una vera e propria star del web della fisica grazie al suo canale YouTube che registra migliaia di visualizzazioni.

L'appuntamento si colloca nell’ambito dei percorsi di orientamento con particolare riferimento alle discipline scientifiche e tecniche di cui la nostra scuola rappresenta un esempio di eccellenza e di come le scienze possano essere proposte in modo nuovo e innovativo. L’orientamento è una responsabilità di tutti, dalle scuole, agli Enti, alle famiglie. Rappresenta una crescita importante anche per le scuole stesse, una crescita che deve rappresentare un superamento dei “si dice” e che deve passare attraverso un confronto serio fatto di conoscenza e di prospettive reali".

"Il docente è Vincenzo Schettini che è stato molto garbato a voler accettare il nostro invito. Con la sua verve e passione per la fisica trasmetterà l’entusiasmo che lo connota ai giovani. L'obiettivo di questo incontro è quello di invogliare i giovani a studiare con passione e impegno, così come testimonia il grande entusiasmo del professore Schettini. Ancora una volta il

Mattei si pone come riferimento per il territorio e per famiglie e giovani.