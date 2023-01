Alla Spataro piace la Matematica

Le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria “G. Spataro” Ic1 di Vasto parteciperanno ai giochi matematici per incrementare la logica, l’intuizione e la fantasia nei ragazzi. Dopo il periodo di sosta dovuta alla pandemia grande è l’entusiasmo di rimettersi in gioco. Le classi quarte e quinte parteciperanno alla settima edizione dei Campionati Junior di Giochi Matematici che mateinitaly organizza con la collaborazione del Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. Le classi terze parteciperanno invece alla prima edizione della Coppa Lorenzi, pensata per ricordare un dirigente di scuola primaria che considerava i giochi matematici una palestra in cui allenarsi nei diversi processi che caratterizzano l’attività matematica.

I Giochi matematici permettono di avvicinarsi alla disciplina in modo ludico. Gli ingredienti necessari sono la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e di intuizione per giungere a soluzioni nuove. Consente di scoprire la matematica sotto una nuova luce soprattutto per chi finora non ha trovato le giuste motivazioni. Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte saranno coordinati dalle docenti Paola Cherchi, Michelina La Verghetta e Barbara Lucci della Scuola Primaria “G. Spataro”.