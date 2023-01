"USO IMPROPRIO DELLA FASCIA TRICOLORE AL COMUNE DI VASTO"

Nella serata di ieri nella chiesa di Sant'Antonio si è celebrato San Sebastiano, patrono del corpo dei vigili urbani. Alla cerimonia religiosa hanno partecipato insieme il sindaco Francesco Menna e l'assessore alla Polizia locale Carlo Della Penna.

E fin qui tutto bene ma la cosa grave, come evidenziato dalle foto pubblicate sulle pagine social dello stesso comune, è che l’assessore in oggetto si è fatto ritrarre con indosso la “fascia tricolore” che, così come riportato sul sito del ministero degli interni: “L'assessore non vice sindaco e gli altri soggetti dell'amministrazione comunale o di organismi od enti a cui partecipino gli enti locali con propri rappresentanti non possono indossare la fascia tricolore in luogo del sindaco per presenziare ad eventi in altri comuni, anche se delegati dallo stesso sindaco”.

La legge è chiara ma purtroppo qui a Vasto sembrano non conoscerla o comunque fanno finta di non sapere. L’utilizzo improprio della fascia nel nostro comune è diventato un mal vezzo anche da parte di altri assessori che se la girano e indossano a proprio piacimento sminuendone così valore e significato. È per questo motivo che la Lega ha ritenuto opportuno, tramite il consigliere comunale Giuseppe Soria, avanzare formale richiesta di diffida al prefetto di Chieti affinché venga rispettata una legge nazionale.