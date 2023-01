Controlli di agenti in borghese contro le deiezioni canine a Vasto

Il Comune di Vasto dice basta all’abbandono delle deiezioni canine nelle strade cittadine. Il sindaco Francesco Menna questa mattina, insieme agli assessori: Paola Cianci e Carlo Della Penna e alla presenza del Comandante della Polizia locale, Giuseppe Del Moro e Carla Finarelli dell’associazione Amici di zampa, ha evidenziato la necessità di aumentare le sanzioni alla tariffa massima.

“Chi ama gli animali deve capire che è importante rispettare l’ambiente e comportarsi con senso civico. Chi possiede un cane ha il diritto di portarlo fuori casa, ma ha altrettanto il dovere di garantire agli altri strade e marciapiedi puliti. Ricordiamo a coloro che non rispettano semplici regole e non hanno rispetto verso gli altri che a breve dovranno cambiare atteggiamento, altrimenti pagheranno pesanti sanzioni”.

“E’ obbligatorio munirsi di sacchetto per la raccolta degli escrementi degli animali e provvedere all’immediata rimozione degli stessi, utilizzando - ha aggiunto l’assessore Carlo Della Penna - gli appositi raccoglitori che l’Amministrazione comunale già da diverso tempo ha dislocato in diverse zone della città. Saranno inoltre aumentati i controlli che verranno effettuati prevalentemente da agenti in borghese” E’ stato ricordato che in città sono state registrate aggressione da parte dei cani pertanto tutti i proprietari o conduttori di cani dovranno dotare gli animali di guinzaglio poiché non potranno uscire senza.

“E’ importante continuare con le azioni di sensibilizzazione che possono determinare in senso positivo i comportamenti nel rispetto della normativa vigente, e per questo - ha concluso l’assessore alle Politiche per la difesa e la tutela degli animali, Paola Cianci - ringrazio le associazioni del territorio che tutelano gli animali per il loro impegno in tal senso. Abbiamo ritenuto di dover intervenire sull’aumento delle sanzioni a causa di quelle condotte che vanno a discapito di coloro che passeggiano con gli amici a quattro zampe, prestando attenzione alle regole nel rispetto dell’ambiente e delle persone”.

Il primo cittadino ha approfittato dell’incontro di questa mattina per annunciare che chiederà di introdurre regole più rigide per la circolazione di bici e monopattini. “Utilizzarli in sicurezza è fondamentale per evitare spiacevoli conseguenze, come dimostrano i numerosi incidenti che si registrano. Per questo è necessario - conclude Menna - l'obbligo di assicurazione e targa”.