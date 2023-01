"Pericolosi diversi conducenti di biciclette e monopattini elettrici"

Accolgo l'appello che mi giunge quasi quotidianamente da parte di molti cittadini che mi segnalano atteggiamenti irrispettosi e spesso pericolosi da parte di conducenti di biciclette e monopattini elettrici, che sfrecciano in strada non rispettando la segnaletica stradale, né il senso di marcia mettendo così a rischio la circolazione stradale, o che sfrecciano sui marciapiedi o in aree pedonali non rispettando i pedoni. Condividendo pertanto le preoccupazioni dei cittadini e ritenendo necessario dotare biciclette e monopattini elettrici di targa e assicurazione, nei prossimi giorni scriverò al Ministro degli Interni, affinché sia introdotto tale obbligo, al momento non previsto.

I diversi incidenti che si registrano, i numerosi disagi alla circolazione che si creano a causa spesso di atteggiamenti e comportamenti irrispettosi, necessitano di regole con leggi che siano equiparate a quelle dei motocicli, dei ciclomotori e delle auto perché dotare biciclette e monopattini elettrici di targa permetterà alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine di risalire al conducente e di sanzionarlo laddove necessario. Dotarle poi di assicurazione permetterà il risarcimento del danno qualora provochino incidenti. Invito quanti in sella ad una bicicletta elettrica o su un monopattino a rispettare le regole del Codice della strada e a mettere in atto comportamenti tali da non creare situazioni di pericolo alla circolazione stradale e ai pedoni.