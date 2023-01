IL 25 GENNAIO PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' A CASOLI E CAMPOBASSO

Siglato a Castel di Sangro lunedì 23 gennaio il Patti educativo di comunità, di cui è sotto riportata la cronaca di www.newsdellavalle.com.

CASTEL DI SANGRO. Un accordo tra più realtà del territorio quello firmato questa mattina all’interno della sala polivalente di Piazza Plebiscito a Castel Di Sangro. Il patto educativo di Comunità diviene realtà anche in Abruzzo, dopo essere stato firmato per la prima volta in assoluto tra gli enti ed i plessi dell’Istituto Comprensivo di Colli a Volturno. Questa volta e’ toccato all’Alto Sangro su iniziativa dei presidenti di Ans Abruzzo (Orazio Di Stefano) e di APS “Energie per le Radici” (Lorenzo Coia) firmare l’accordo che prevede come progettare e promuovere in sinergia un’offerta turistica mirata agli italiani nel Mondo.

I relatori dell’incontro sono stati Cinzia D’Altorio dirigente Scolastico dell’Istituto Patini-Liberatore di Castel Di Sangro, Angelo Caruso presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel Di Sangro, Orazio Di Stefano -Presidente Asocciazioni nazionale sociologi dell' Abruzzo e Lorenzo Coia APS “Energie per le Radici”. Presenti all’incontro anche alcune classi del liceo ad indirizzo turistico di Castel Di Sangro.

Il protocollo d’intesa e’ stato firmato dall’Istituto Patini-Liberatore Castel Di Sangro, dall’Istituto I.O. De Panfilis-Di Rocco di Roccaraso, dall' ANS Abruzzo, dall’Organismo formativo accreditato CONSORZIO P.M.I. Alto Sangro, dal Comune di Castel Di Sangro, dal Comune di Villetta Barrea, dal Comune di Civitella Alfedena, dal Comune di Scontrone, dal Comune di Barrea, dal Comune di Roccaraso, dall’Associazione APS Energia per le Radici, dalla Pro Loco di Castel Di Sangro, dal Museo Aufidenate di Castel Di Sangro e da Alto Sangro Turismo Soc. Com. Arc.

In base alla stipula dell’accordo seguiranno tutta una serie di iniziative culturali, sociali e di accoglienza turistica nei territori dell’Alto Sangro.

Di seguito il calendario delle cerimonie:

Sottoscritto a dicembre '22: COLLI A VOLTURNO.

Sottoscritto il 23 gennaio '23: CASTEL DI SANGRO E ROCCARASO

25 gennaio: CASOLI ALLE 10 e CAMPOBASSO (GALANTI) ALLE 18



26 gennaio: VENAFRO ALLE 17,30



30 gennaio: BOIANO (ISTITUTO COMPRENSIVO) ALLE 10 E VASTO (NUOVA DIREZIONE DIDATTICA) ALLE 16



31 gennaio: SCERNI ALLE 10 e TRIVENTO ALLE 17.00.

LE CERIMONIE SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA STREAMING SULLE PAGINE SOCIAL DELLE SCUOLE E SUL TRIGNO, NET