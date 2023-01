Dove si allenano Inter e Milan

Per tifosi e non, oggi “Il Trigno” vi porta a vedere le location dei centri sportivi dove si allenano le due squadre milanesi con i Video del nostro collaboratore Enzo Costantino.

I due centri sono divisi da un immenso bosco, che fa da polmone verde a nord di Milano, ai due estremi del grande bosco si trovano “La Pinetina” di Inter in provincia di Como e Milanello di Milan in provincia di Varese.

La Pinetina

Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti, più colloquialmente La Pinetina, è un impianto sportivo di Appiano Gentile di proprietà dell'Inter, club calcistico italiano di Milano. Costruito nel 1962, è da allora il campo d'allenamento della prima squadra del club.

Milanello

Milanello è il centro sportivo di allenamento del club calcistico del Milan.

La struttura fu inaugurata nel 1963 per volere del presidente Andrea Rizzoli, e rimodernata nei primi anni della presidenza di Silvio Berlusconi. Si tratta di un centro di allenamento moderno e funzionale, che il Milan utilizza per preparare le proprie partite, e in cui la prima squadra trascorre tutto il periodo della preparazione estiva.

Nel corso degli anni ha inoltre ospitato i ritiri della nazionale italiana.