A GIUGNO A VASTO L’UNICA TAPPA ABRUZZESE DEL CAMPIONATO DI SERIE A DEL BEACH SOCCER

Nella Sala Consiliare del Comune di Vasto è stata presentata la Tappa abruzzese del campionato di serie A del Beach Soccer LND in programma a Vasto. Per ufficializzare l’evento e dare il via alla macchina organizzativa è arrivato in città il massimo esponente del Dipartimento Beach Soccer LND, Roberto Desini. Il Comitato Regionale LND Abruzzo, che già l’anno scorso si era adoperato per il ritorno delle competizioni nazionali del Beach Soccer in Abruzzo, quest’anno si è impegnato per consentire alla Città di Vasto di ottenere, dopo un’assenza di quasi venti anni, l’assegnazione della Coppa Italia. La Società vastese ASD Gianima Soccer, da tanti anni impegnata nell’attività locale del Beach Soccer, sarà il Promotore dell’evento, che riceverà il patrocinio del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo.

La manifestazione si svolgerà dall’otto all’undici giugno nell’area eventi di Vasto Marina. Il Vicesindaco Licia Fioravante ha portato i saluti del sindaco Francesco Menna ed ha rimarcato come stia crescendo il numero di iniziative di grande portata nella nostra città. “Avere a Vasto l’unica tappa abruzzese del campionato di Beach Soccer è per noi una grande opportunità. Sport e turismo sono legati senza dubbio da un imprescindibile connubio che genera effetti positivi e sempre più una maggior attrattiva”.