Dedicato a Donato Iezzi

L'esempio di Donato Iezzi è un messaggio di grande significato: un Sindaco con il senso del dovere, che ha amministrato con dedizione e sempre teso al raggiungimento del bene per la sua comunità. Un esempio per amministratori e cittadini, per i giovani e per le future generazioni. Alla moglie Cinzia, ai figli, ai genitori e alla sorella di Donanto Iezzi, presenti alla ceriminia, un sentito abbraccio affettuoso da parte dell'intera comunità di Scerni.