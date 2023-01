Il commento del Dirigente Costanza Cavaliere sul Patto di comunità siglato a Casoli

Altra giornata speciale per l’ Algeri Marino di collaborazione e convergenza con Enti, Associazioni e Imprese del territorio e con l’Istituto Onnicomprensivo di Atessa per la sottoscrizione del Patto di Comunità sul “Turismo delle Radici”.

Un’altra bella opportunità per creare nuove condizioni di esperienze culturali e turistiche di PCTO per i nostri studenti, di accoglienza per emigranti di ritorno e di valorizzazione delle risorse locali su diversi aspetti di cultura e civiltà.

In sinergia con l’Associazione Nazionale dei Sociologi dell’Abruzzo e il Comune di Casoli.

(Nelle immagini il collegamento con la prof.ssa Claudia Castellari della facoltà di agraria di Balcarce (Argentina) e con la giornalista Olga Colella, referente degli abruzzesi nella zona di Mar del Plata, dove la Delegazione per la didattizzazione del turismo delle radici sarà nel prossimo mese di ottobre, ndr)