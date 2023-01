CASOLI, il borgo, andrà in onda all'interno del programma "Kilimangiaro" su Raitre, dalle 17:15 alle 19:00.

Il video sarà poi visibile su Raiplay per chi se lo perdesse.

Si ricorda che solo quando saranno andati in onda tutti e 20 i borghi, a primavera, si aprirà la votazione sul web con una serata finale: il 9 Aprile, in cui si scoprirà il borgo vincitore della decima edizione de "Il Borgo dei Borghi".