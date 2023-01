l’Aquilone, all’interno della villa comunale, si è colorato di rosa

Ieri sera l’Aquilone, l'installazione collocata all’interno della villa comunale a San Salvo, si è colorato di rosa. “Rosa come il colore della maglia che indossa il leader del Giro d’Italia. San Salvo il 7 maggio sarà la sede d’arrivo della seconda tappa della 106esima edizione. Un grande appuntamento di sport e di promozione della città, che sarà coronato da una degna cornice di pubblico per seguire uno degli appuntamenti irrinunciabili per gli sportivi delle due ruote”. Ad affermarlo il sindaco Emanuela De Nicolis nel segnalare l’iniziativa concordata con la Rcs Sport di illuminare di rosa un luogo simbolo delle città che ospiteranno il 106° Giro d'Italia.



“Nella notte di ieri, che segnava l'inizio del conto alla rovescia dei 100 giorni che mancano alla Grande Partenza dell’edizione 2023 del Giro d’Italia che avverrà in Abruzzo, abbiamo deciso di illuminare l’Aquilone all’inizio della scalinata che collega la villa al Centro culturale. Una struttura – spiega l’assessore ai Grandi Eventi Elisa Marinelli – dai forti richiami simbolici, ispirata ai concetti di democrazia, libertà, giustizia, solidarietà, valori che appartengono allo sport”.