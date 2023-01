Nasce la Giuria Tecnica del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”

Il 27 gennaio si è costituita la Giuria tecnica che decreterà i vincitori del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, indetto dall’Associazione Emily Abruzzo con il patrocinio del Comune di Cupello e di Unione Nazionale Vittime. Roberta Boschetti, Marilena Castrignanò, Luciano Del Plaviniano, Katiuscia Palladino e Antonella Spadaccino sono i componenti della Giuria che avrà tempo fino al 15 luglio 2023 per decidere chi saranno i tre finalisti del concorso che, durante la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 12 agosto a Cupello, riceveranno premi in denaro (con assegni pari a 1000 euro per il primo, 500 euro per il secondo e 250 euro per il terzo classificato) e targhe.

A darne notizia con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Comitato Direttivo del Premio Letterario composto da Teresa Maria Di Santo (Presidente), Paola Radaelli (Vicepresidente), Giuliana Chioli (Vicepresidente), Giovanna Palladino (Tesoriere), Virginio Di Pierro (Direttore Artistico), Concetta Di Pietro (Segretaria), Valentina Jannacone (Responsabile della Comunicazione), Marianna Forgione (Addetto Stampa), Filippo D’Angelo (Consigliere) e Silvia Notaro (Consigliere).

"Tanti libri in arrivo, tante emozioni, un premio letterario che nasce per passione, per amore, per dedizione, per piacere e per condivisione di idee. Grazie a Virginio Di Pierro, Direttore artistico del premio, instancabile e indispensabile supporto e a tutti noi che con il nostro entusiasmo vogliamo lasciare un messaggio importante." ha dichiarato Teresa Maria Di Santo, Presidente dell’Associazione che da anni si batte per combattere ogni tipo di violenza, anche con azioni e attività di sensibilizzazione volte alla prevenzione.

“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile” è il primo commento del Direttore Artistico Virginio Di Pierro, a conferma di come sinergia e condivisione - di idee, intenti, obiettivi e valori nella consapevolezza della necessità di lanciare e diffondere, grazie alla scrittura e ai libri, un messaggio forte e chiaro di contrarietà alla violenza, qualsiasi essa sia - siano gli ingredienti principali dell’iniziativa. “C’è tanto entusiasmo tra i componenti del Direttivo e tra i Giurati. In pochi giorni, a nemmeno un mese di distanza dall’apertura delle iscrizioni, sono arrivati tantissimi libri e per questo motivo la Giuria tecnica è già al lavoro. Tanti libri e soprattutto editi da case editrici prestigiose: un grande orgoglio per il Premio e per tutti noi che ci crediamo.” ha aggiunto Di Pierro.

Entusiasmo condiviso anche dalla Biblioteca Comunale di Cupello, punto di arrivo dei volumi in concorso, che con un post pubblicato ieri sera ha augurato buona lettura ai giurati e ricordato a chiunque voglia partecipare che c’è tempo fino al 15 aprile 2023 per iscriversi. Per maggiori informazioni e per scaricare bando e modulo di iscrizione basta collegarsi al link https://premioletterarioemily.it/