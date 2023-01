Con Italia Nostra alle Grotte di Pertosa

Programma

- Partenza alle ore 7:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso (Vasto e San Salvo Marina, Termoli, ecc..).

- Visita guidata alle Grotte di Pertosa-Auletta (percorso in barca e a piedi).

- Pranzo libero in area attrezzata per pic-nic o nei bar o nei ristoranti nei paraggi.

- Visita guidata alla Villa d’Ayala a Valva

Rientro a Vasto per le ore 21:15

Costi

Viaggio: euro 39 per i soci, euro 44 per i non iscritti ad Italia Nostra

Ingressi e visite guidate: euro 13 per le Grotte; euro 3 per Villa d’Ayala.

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Livello di difficoltà

Alla portata di tutti

Approfondimenti

https://fondazionemida.com/grotte-pertosa-auletta

http://www.villadayala.altervista.org/index.php

Le Grotte si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni, in un percorso ricco di concrezioni, dove stalattiti e stalagmiti decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando stupore ed emozione.

E’ prevista una visita guidata dipoco più do un'ora, con un suggestivo tratto in barca sul fiume sotterraneo e con la visita di ambienti pieni di fascino e dai nomi suggestivi come Sala delle Meraviglie, Belvedere, Grande Sala, Sala del Trono, Sala dell’Unione con il “bacio” tra stalattite e stalagmite.

La visita alle grotte è un’esperienza unica, vhr si svolgerà al seguiro di una guida esperta, in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata, e a piedi, esplorando le cavità modellate dalla natura in migliaia di anni.

Villa d'Ayala a Valva

Il disegno attuale del complesso è del XVIII secolo, ma sono presenti elementi architettonici, come la torre princiaple, di XII secolo. All'edificio principale è strettamente legato il parco, un bosco ceduo misto, con una prevalenza di lecci, castagni ed aceri, di grande estensione. E' solcato da viali pressoché rettilinei, ma che disegnano una scacchiera irregolare, dei quali alcuni ripercorrono i tracciati originali, altri sono di epoca più recente. Il parco a funzione produttiva è poi caratterizzato da alcuni episodi verdi, laddove più forte emerge la traccia dell’intervento dell’uomo, che consistono nei due giardini all’italiana, quello in prossimità dell’ingresso e quello di pertinenza del Castello, ed il Teatrino di Verzura.



Tutto il parco risulta disseminato di arredi quali fontane, statue, piccole architetture; di estremo interesse è il sistema di caverne e canali, probabilmente risalente ad epoca romana e con funzioni di incanalatura delle acque, che attraversa il parco nella sua estensione.