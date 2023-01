INCONTRO RIVOLTO AGLI STUDENTI SU “LE LEGGI RAZZIALI E LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI”

Sabato 4 febbraio alle ore 9 presso l’Auditorium del Polo Liceale Pantini-Pudente si terrà un incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori di Vasto dal titolo “Le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei da parte del regime fascista” promosso dall’ANPI Vasto in collaborazione con la Consulta Giovanile.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Menna, dell’assessora alle Politiche Giovanili Paola Cianci, del Presidente dell’Anpi Vasto Domenico Cavacini e della Presidente della Consulta Giovanile Marta Del Negro interverranno i relatori Gianni Orecchioni Presidente della Casa Editrice Carabba ed Alberto Gagliardo Membro dell’Istituto di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea Forlì-Cesena coordinati da Andrea Benedetti componente del direttivo Anpi Vasto.

Il convegno sarà intervallato dalle letture dell’attrice Raffaella Zaccagna e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'ANPI Vasto.

“Ringraziamo l’Anpi per aver coinvolto le nuove generazioni rappresentate dalla Consulta Giovanile e dagli studenti delle scuole superiori – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili Paola Cianci - nell’approfondimento sulle radici storiche delle leggi razziali e sulle responsabilità del nostro Paese nella loro ferrea applicazione. La feroce cultura fondata sulla diversità è ancora molto attuale e per questo è necessario che la Shoah ai tempi del nazifascismo sia messa a confronto con quella di oggi che si consuma a largo delle nostre coste e nelle guerre in molti paesi del mondo. Esprimiamo soddisfazione - concludono Menna e Cianci - sulle tante iniziative dedicate alla Giornata della Memoria che hanno visto i giovani essere i veri protagonisti del messaggio di testimonianza delle atrocità provocate all’umanità dalla seconda guerra mondiale”.

“Liliana Segre ha detto in questi giorni che, - dichiara Domenico Cavacini Presidente Anpi Vasto - con la voglia di dimenticare che avverte in giro, fra qualche anno gli Ebrei e la Shoah saranno relegati ad una riga sui libri di storia. Noi vogliamo continuare a batterci e a lavorare perché questo non accada. L’antisemitismo e, più in generale, il razzismo sono ancora una tentazione concreta della nostra società e delle sue derive culturali. E’ soprattutto su questo terreno che l’A.N.P.I. combatte le sue battaglie, anche a Vasto. Quest’anno abbiamo voluto mettere l’accento su alcuni aspetti o meno noti della Shoah con lo spettacolo Arte e Memoria che affronta il tema dell’olocausto subito dai Sinti, il Samudaripen, o che si tende a dimenticare se non a cancellare, ossia le responsabilità del regime fascista nella persecuzione degli Ebrei a partire dalle leggi razziali del ’38. Per questo abbiamo promosso un incontro - conclude Cavacini - a cui parteciperanno due storici che si occupano di queste tematiche da anni e che con il loro lavoro hanno contribuito a sfatare il mito, falso, degli italiani brava gente”.