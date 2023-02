Poliziotto vastese usa il taser

È diventato virale il video con cui è stato ripreso l' uso del taser da parte di un poliziotto su un commerciante di Vasto avvenuto nella mattinata del 31 gennaio.

Pare che all' uso del taser nel corso di una vera e propria colluttazione (cui hanno fatto seguito ammanettamento, trasferimento in commissariato e denuncia per resistenza a pubblico ufficiale) ci si sia arrivati per una contestazione di violazione del codice della strada.

Nel video, oltre ai predetti protagonisti della colluttazione, sono visibili anche una donna che va in soccorso del commerciante ed un altro poliziotto che coadiuva il proprio collega.