FABIO TRAVAGLINI HA INCONTRATO L'AMBASCIATORE DI TURCHIA A ROMA

Fabio Travaglini nella mattinata del 2 febbraio, ha incontrato a Roma l’Ambasciatore di Turchia in Italia S.E. Ömer Gücük, per dialogare su possibili progetti Italia-Turchia nel settore della cooperazione e delle piccole e medie imprese.

“Abbiamo dialogato a lungo - ha dichiarato Travaglini - sullo sviluppo di progetti anche in Abruzzo, soprattutto per l’industria, la logistica e l’agricoltura, e stiamo cercando di organizzare molto presto una visita Istituzionale per far conoscere meglio la nostra regione e le nostre realtà economiche”.