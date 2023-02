Ultimi giorni per presentare le domande per il Servizio Civile Universale. Il termine ultimo per partecipare al bando è fissato alle ore 14 del 10 febbraio 2023 tramite apposita piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it a cui si accede con lo SPID.

“Ricordiamo – affermano i responsabili della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo – che tra i progetti approvati troviamo anche ‘Facciamo squadra’ predisposto dalla nostra associazione insieme al CSV Abruzzo che prevede l'impiego di 4 giovani a San Salvo. Il progetto prevede l’impiego di 4 giovani presso la sede dell’associazione a San Salvo nell’ambito della prevenzione e mitigazione dei rischi e della diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile con attività di informazione alla popolazione”.

La durata del servizio è di 12 mesi, la data di avvio in servizio dei volontari è compresa tra maggio 2023 e settembre 2023. A fronte di 20 ore settimanali suddivise in 5 giorni i giovani riceveranno un rimborso di 444,30 euro mensili. Per informazioni è possibile contattare la Protezione Civile Arcobaleno inviando una mail a pcarcobaleno@libero.it o telefonando al numero telefonico 3668313496.