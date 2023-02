Angelo Tristani torna a Casa Sanremo

Il compositore cupellese torna a Casa Sanremo sotto la direzione artistica di Danilo Daita dopo la felice esperienza degli anni passati, in cui è stato ospite con Katia Ricciarelli e Fio Zanotti. La musica è la passione di Tristani che percorrendo itinerari classici e d'avanguardia, si è specializzato in Direzione Corale. Dalle sue note traspare, forte, l'amore infinito per tutto il creato e in particolare per la figura femminile. La libertà totale e il romanticismo sono gli ingredienti del suo mondo, in cui, in ogni caso, la musica regna incontrastata.

Artista di innato talento, Angelo Tristani è seguito da tempo da numerosi direttori artistici nazionali, suscitando particolare interesse per la sua unicità nella composizione di brani romantici, romanze dolci, eleganti e avvolgenti come se si stesse vivendo in un mondo fatato. Ha studiato corno, canto e pianoforte; due volte campione italiano di fisarmonica, già direttore della “Corale Città di San Salvo”, con cui ha vinto diversi concorsi nazionali e internazionali. È stato direttore anche della “Corale Città di Termoli”. Attualmente è impegnato in un grandioso progetto corale, dirigendo i cori uniti medio alto vastese “Voci d'Abruzzo”: ambizioso quanto unico, è riuscito a unire sette Comuni, per ora, in un solo complesso vocale, esperimento raro in Italia.

A San Remo DOC presenterà le sue ultime composizioni, colonne sonore per orchestra e coro, dal titolo “Il Principe del Pentagramma”, in una kermesse con le più importanti figure nazionali della musica italiana. L’appuntamento è per Lunedì 6 Febbraio, a Casa San Remo 2023 PALAFIORI e in diretta Facebook sulla pagina: https://www.facebook.com/sanremodocmusicadioriginecontrollata

