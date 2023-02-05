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FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E TURISMO DELLE RADICI

SE NE DISCUTE A PMI CON ANS ED ENERGIE PER LE RADICI

AttualitÃ 
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FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E TURISMO DELLE RADICI SONO LE TRE PAROLE CHIAVE DI ALCUNI INCONTRI PROMOSSI  DA PMI,  ANS ED ENERGIE PER LE RADICI CON ATTORI SOCIALI, ISTITUZIONALI E DIRIGENTI/REFERENTI DELLE 12 SCUOLE D'ABRUZZO E MOLISE CHE HANNO APPENA SOTTOSCRITTO I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'.

SI TRATTA DI TRE INCONTRI: DUE NEL POMERIGGIO DI VENERDI' 10 FEBBRAIO, PRIMA ALLA FATTORIA CONDIVISA DI PARCO PARADISO E POI A CORSO GARIBALDI, 10, E L'ULTIMO NELLA MATTINATA DI SABATO 11 FEBBRAIO A VIA PIO IX, 27 SU FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA.

QUESTI INCONTRI APRONO IL DECIMO ANNO DI RICERCAZIONE OSSIA DEL NOSTRO IMPEGNO NEL TERRITORIO PER STUDIARE ED ANIMARE LE COMUNITA' LOCALI.

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