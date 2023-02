ITALIA NOSTRA RICORDA IL PROF. UMBERTO RUSSO

Ci ha lasciati il prof. Umberto Russo, una rara perla nascosta della cultura abruzzese: uomo, sobrio e schivo, stimato docente in diversi ordini di Scuole, dalle Medie alle Superiori, fino a raggiungere l’insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara. La sua casa di Francavilla è stata sempre un luogo d’incontro, dove Lui riceveva tutti con un bonario sorriso sulle labbra, disposto ad ascoltare ed a consigliare, con pacatezza e dolcezza, mai con arroganza o superiorità; eppure di titoli di merito ne aveva conquistati tanti: dalla vicepresidenza del Centro nazionale di studi dannunziani e della Deputazione abruzzese di storia patria, fino a membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza e del Consiglio Direttivo della “Casa di Dante in Abruzzo”.

La nobile figura del professore impegnato per diversi anni nel Consiglio regionale dell’Associazione nazionale “Italia Nostra”,. rimane indelebile nel ricordo di tutti i soci che hanno avuto il piacere di conoscerlo ed apprezzarne le doti di uomo di grande cultura umanistica, strenuo difensore del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione. Egli ha dato un contributo di indirizzo alle molte battaglie civili combattute da Italia Nostra in tutto il territorio regionale e di questo l’Associazione gli sarà eternamente grata e riconoscente.