Al Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina il sindaco Emanuela De Nicolis ha inaugurato, assieme agli assessori all’Ambiente Tony Faga e al Commercio Carla Esposito, il Mercatino del riuso e del baratto organizzato dalla Pro Loco San Salvo, primo appuntamento dalle 9:00 alle 19:00, che verrà riproposto il 4 marzo e il 1 aprile.

“Devo complimentarmi con la presidente Maria Sabatini e con tutti i soci della Pro Loco per questa lodevole iniziativa – ha dichiarato il sindaco De Nicolis – perché si tratta di riuso che consiste nell’utilizzo di un bene che non viene destinato alla raccolta differenziata ma riprende vita così com’è. Si tratta di un atteggiamento culturale che deve diffondersi tra i nostri cittadini e che punta a ricollocare oggetti ancora riutilizzabili”.

L’assessore Faga ha evidenziato come questo modello del riuso proposto dalla Pro Loco di San Salvo sia un esempio virtuoso da seguire e incentivare “per dare una seconda vita a tutto quel che passa dalle nostre mani e agli oggetti che utilizziamo giornalmente riducendo così lo spreco”.

Il sindaco De Nicolis e l’assessore Faga evidenziano come l’Amministrazione comunale di San Salvo stia lavorando facendo propria la strategia operativa delle regola delle cinque erre introdotta con il Decreto Ronchi che prevede per i rifiuti: la riduzione, il riuso, il riciclo, la raccolta e il recupero.



